Wahrer Raubzug

Langenhagen (ok). Es war ein wahrer Raubzug in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen Walsroder Straße, Hindenburgstraße und Bothfelder Straße. Nach Auskunft der Polizei haben sich Einbrecher an den Eingangstüren von Musikschule, Hospizverein, ambulantem Pflegedienst sowie Rechtsanwalts- und Notarkanzlei zu schaffen gemacht. Diebesgut: 250 Euro und ein iPhone. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.