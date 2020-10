Wandern im Deister

Langenhagen (ok). "Mit Win e.V.unterwegs.." heißt das neue Angebot des Vereins win-

Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover. "Wir möchten die Menschen wieder zusammenbringen und ihnen schöne Orte in der näheren Umgebung zeigen. Kopf und Bauch freuen sich zudem über frische Impulse, Interessante Inhalte und neue Erfahrungen", beschreibt Claudia Koch von win das Angebot. Im November heißt es am 14. "Wandern im Deister". Treffen ist um 9.15 Uhr "unterm Schwanz" am Hauptbahnhof in Hannover. Dann geht es nach Egestorf und zum Annaturm auf eine 20-Kilometer-Tour. Bitte Verpflegung und Mund-Nase-Schutz mitnehmen; die Corona-Abstände werden selbstverständlich eingehalten. Die Fahrtkosten übernimmt win. Anmeldung bitte unter (0511) 86 04-214 oder unter koch@ksg-hannover.de.