Wartezeiten reduziert

Langenhagen. Um Wartezeiten an Sonnabenden zu vermeiden, werden Angelegenheiten rund um Kfz-Zulassung sowie Pass- und Meldewesen bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung angeboten. Die Termine können während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros telefonisch unter (0511) 73 07-92 23 von Montag bis Freitag ab 8 Uhr vereinbart werden, die genauen Öffnungszeiten sind unter www.langenhagen.de/öffnungszeiten abrufbar. Über die Öffnungszeiten hinaus ist das Bürgerbüro per E-Mail an buergerbuero@langenhagen.de erreichbar. Die Öffnungszeiten an Sonnabenden ändern sich nicht. Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle sind an geraden Kalenderwochen geöffnet, also jeden zweiten Sonnabend. Das nächste Mal am 13. Juli von 9 bis 12 Uhr.



