Was bedeuten Bilder?

Langenhagen (ok). Um die Bedeutung von Bildern, ihre Flexibilität und auch den Überfluss von Bildern in unserem Leben geht es in der Ausstellung "Depiction, Again" am Mittwoch, 27. November, im Kunstverein von 18.30 bis 21 Uhr. Mit unseren technischen Geräten können wir beispielsweise Bilder innerhalb von Minuten kopieren, spiegeln, manipulieren und anschließend mit anderen teilen. Zum Programmablauf: Begrüßung des Vorstands um 18.30 Uhr und kurze Tischrede von Lotte Lindner und Till Steinbrenner um 18.40 Uhr. Um 18.45 Uhr führt dann Noor Mertens in die Ausstellung ein. Das Künstlergespräch mit Aoife Collins und Craig Drennen steigt dann um 19 Uhr, bevor das Konzert der Coverbgand Reichert Schwart Trio beginnt.