Was läuft im Quartierstreff?

Viele Angebote in Wiesenau im Mai

Langenhagen (ok),Im Mai und darüber hinaus stehen wieder einige Termine im Quartierstreff Wiesenau auf dem Programm. Zu ihrer Ausstellung lädt Malerin Christa Schmidt für Sonnabend, 7. Mai, ziwschen 16 und 18 Uhr in den Quartierstreff ein. Wer selbst malen lernen möchte, kann beim kostenlosen Kursus am Donnerstag, 12. Mai, zwischen 15 und 16.30 Uhr teilnehmen. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 86 04-216 oder auch unter wiesenau@win-e-v.de. Kulinarisch geht es in der Suppenküche, immer donnerstag um 12 Uhr, zu. Um eine Spende wird gebeten.Und "So ein Salat" heißt es am Sonnabend, 14. Mai, zwischen 16.30 und 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und auch hier wird um eine Spende gebeten.Um das Thema "Seelische Gesundheit" mit den Schwerpunkten Selbstfürsorge, Stressreduktion und den Umgang mit Krisensituationen geht es in einer Abendreihe, die im Quartierstreff immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr alle zwei Wochen in den ungeraden Wochen läuft. Die Teilnahme ist kostenlos.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.