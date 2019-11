Was macht der Sportring?

Langenhagen (ok). Was macht der Sportring Langenhagen eigentlich? Die Präsidentin des Sportrings Langenhagen, Rechtsanwältin Michaela Henjes, wird am Donnerstag, 21. November, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift aus ihrer Arbeit mit den 44 Sportvereinen in der Größe von drei bis mehr als 3.000 Mitgliedern berichten. Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Ortsvereins Langenhagen hat eingeladen. Der Sporting ist gefragt, wenn es beispielsweise um Fördergelder oder Hallenzeiten geht.