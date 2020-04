Wasser wird abgestellt

Engelbostel/Schulenburg. Aufgrund dringend notwendiger Arbeiten an den Absperrarmaturen des Wasserverbandes Garbsen/Neustadt a. Rbge. wird die Wasserversorgung von Donnerstag, 7. Mai 22 Uhr, bis Freitag, 8. Mai, 5 Uhr für ganz Engelbostel und Schulenburg unterbrochen.

Die geplante Maßnahme wird extra in die Nachtstunden gelegt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Nach Wiederinbetriebnahme kann es zu vorübergehenden Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese sind gesundheitlich unbedenklich.

Die Anwohner werden gebeten, auch die Betriebsanleitung ihres elektrischen Durchlauferhitzers und die einer eventuellen Druckerhöhungsanlage zu beachten, um Schäden durch Wassermangel zu vermeiden.