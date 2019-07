Wasserleitungen erneuern

Langenhagen. Im Auftrag von enercity sollen ab Montag, 29. Juli, auf einer Strecke von etwa 900 Meter neue Wasserleitungen in der Dresdener Straße, der Karlsberger Straße sowie einem Teil der Kolberger Straße erneuert werden. Zeitgleich erhalten dort die Häuser neue Anschlüsse. Die umfangreiche Baumaßnahme ist in Abschnitten unterteilt. Alle Arbeiten sollen Ende Januar 2020 abgeschlossen sein. Die beauftragte Firma plant, mit den Arbeiten im Knick der Kolberger Straße zu beginnen und abschnittsweise dem Straßenverlauf in Richtung Norden zu folgen. In dem südlichen, parallel zur Bothfelder Straße verlaufenden Abschnitt sind keine Arbeiten vorgesehen. Auf dem kleinen Platz beim Knick der Kolberger Straße wird für die gesamte Dauer der Arbeiten ein Baustellenlager eingerichtet.