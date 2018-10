Wasserschaden

Krähenwinkel. Durch die Polizei-Amtshilfe wurde die Feuerwehr am Sonnabendmorgen für eine Türöffnung an die Walsroder Straße angefordert, da Wasser durch die Decke in das Erdgeschoss einer Wohnung lief. Von einer Steckleiter aus konnte der schlafende Bewohner durch das Schlafzimmerfenster von der Feuerwehr geweckt werden. Es wurden keine weiteren Maßnahmen durchgeführt.