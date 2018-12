Wasserwelt

Langenhagen. Die Wasserwelt Langenhagen hat am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, von 10 bis 20 Uhr und am Neujahrstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am Heiligabend, ersten Weihnachtstag und Silvester ist die Wasserwelt geschlossen. An den anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Weitere Informationen auf www.wasserwelt-langenhagen.de.