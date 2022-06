Wege aus der Klimakrise

25. Juni: Buchvorstellung und Diskussion mit Ernst Paul Dörfler bei Ackerpella

Langenhagen. In Kooperation mit der Freiwilligenagentur Langenhagen, AckerPella e.V., der Stiftung Leben & Umwelt/Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen, der Volkshochschule Langenhagen und der Buchhandlung Böhnert findet die interaktive Buchvorstellung am Sonnabend, 25. Juni, um 19 Uhr statt.Seit der Pandemie wird das Leben auf dem Land immer reizvoller. Denn beim Arbeiten im Homeoffice ist es egal, wo man wohnt. Dies ist ein positiver Trend. In den deutschen Großstädten fehlen zwei Millionen bezahlbare Wohnungen, während fast ebenso viele im ländlichen Raum leer stehen. Die dort bezahlbar sind. Ernst Paul Dörfler lenkt in seinem Buch „Auf’s Land“ den Blick auf den oftmals unterschätzten ländlichen Raum. Zugleich plädiert er für lebenswerte Städte mit mehr grüner/blauer statt grauer Infrastruktur.Ernst Paul Dörfler ist promovierter Ökochemiker, sein Buch Zurück zur Natur? wurde 1986 zum Kultbuch der ostdeutschen Umweltbewegung. Auf’s Land ist bei Hanser erschienen und schaffte es in die Spiegel-Bestseller-Liste. 2019 erschien ebenfalls bei Hanser Nestwärme. Was wir von Vögeln lernen können. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Euronatur-Preis der Stiftung Europäisches Naturerbe.Termin: Sonnabend, 25. Juni, 19 Uhr; Veranstaltungsort: Acker Pella – Gemeinschaftsgärtnerei, Im Blanken Moor 2,.Online-Anmeldung: https://www.slu-boell.de/de/form/anmeldung-auf-s-l... Hinweise und Anmeldung:Bitte die gültigen Hygiene-Regeln beachten . Der Veranstaltungsort ist nur eingeschränkt barrierefrei zugänglich. Im Falle eines Handicaps wenden Sie sich bitte frühzeitig an Silke Inselmann, inselmann@slu-boell.de oder unter Teefon (0511) 30 18 57-0.Beschränkte Platzzahl, eine Anmeldung ist erforderlich.