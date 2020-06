Weggerutscht

Langenhagen, Eine 17-Jährige wollte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 14.25 Uhr an der Grafenberger Straße mit ihrem Pedelec von einem befestigten Radweg auf einen Schotterweg einbiegen, Hierbei rutschte sie mit dem Hinterrad weg und zog sich beim Sturz Schürfwunden zu. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Arztpraxis gebracht.