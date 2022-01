Weggeschoben

Langenhagen. Ein Zeuge hat nach Auskunft der Polizei beim Verlassen der Stadtbahn am Freitag gegen 22.15 Uhr an der Tempelhofer Straße einen qualmenden Papier-Müllcontainer erkannt. Der Zeuge handelte schnell, schob die Tonne aus der Müllstation und verhinderte so das Übergreifen des Feuers auf andere Tonnen und Gegenstände . Der Müllcontainer brannte vollständig herunter. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.