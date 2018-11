Weihnachten gemeinsam

Ortsbürgermeisterin lädt zum Heiligen Abend ein

Engelbostel (ok). Heiligabend gemeinsam mit Engelbostel Ortsbürgermeisterin: Bettina Auras und ihr Ehemann Manfred laden alle einsamen Seniorinnen und Senioren im Ort zum Fest der Liebe ein. Folgender Ablauf ist geplant: Um 16.30 Uhr ist am 24. Dezember Treffen in der Kreuzwippe. Zur Einstimmung auf den Abend gibt es Kaffee, Tee und Weihnachtsstollen. Die Weihnachtsgeschichte darf ebensowenig fehlen wie Gedichte und Lieder. Um 18 Uhr wird dann gemeinsam der Gottesdienst in der Martinskirche besucht, bevor es um 19 Uhr zum gemeinsamen Abendessen – Kartoffelsalat mit Würstchen – geht. Überraschungsgäste mit musikalischer Begleitung werden dann um 20.30 Uhr erwartet. Die Weihnachtsfeier endet dann um 22 Uhr; ein Bringdienst steht für die Heimfahrt zur Verfügung. Anmeldungen bitte bis zum 18. Dezember unter der Telefonnummer (0175) 9 30 06 88. Gern kann auch eine Rückrufbitte bei DRK und AWO oder auch im Kirchenbüro hinterlassen werden.