Weihnachtsbasar

Krähenwinkel. Am Sonnabend, 24. November, findet in der Zeit von 11 bis 15 Uhr der Weihnachtsbasar im Tierheim statt. Neben dem Verkauf von Weihnachtsdekoration und -gestecken bietet die Jugendgruppe die „Flotten Pfoten“ wieder Selbstgebasteltes an und die Wildtierhilfe Lüneburger Heide sowie der Cat Sitter Club Hannover werden über ihre langjährige Arbeit informieren. Neben attraktiven Preisen beim Animonda-Glücksrad, können sich die Besucher auf süße und herzhafte Speisen freuen. Während des Weihnachtsbasars wird die Tiervermittlung wie gewohnt stattfinden, die Tierpflger beantworten gern alle Fragen. Interessierte Besucher werden auch die Gelegenheit haben, sich über bisherige und künftige Baumaßnahmen am Tierheimgelände zu informieren.