Weihnachtsfeier

Godshorn. Der DRK-Ortsverein Godshorn veranstaltet am Sonnabend, 14. Dezember, ab 15 Uhr in der Kita Am Kielenkamp eine Weihnachtsfeier für DRK-Mitglieder und Gäste aus Godshorn. Bei Kaffee und Kuchen, Geschichten und Weihnachtsliedern werden ein paar besinnliche Stunden verbracht. Anmeldungen und weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 78 13 92 bei Corinna Buschmann.