Weihnachtsfeier

Godshorn. Wenn es die Corona-Regeln zulassen, veranstaltet der Schützenverein Godshorn in seinen Räumen am Spielplatzweg 20 eine Weihnachtsfeier am Freitag, 3. Dezember, Beginn:18 Uhr. Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen. Um 18.30 Uhr wird warmes Essen serviert:

Anmeldungen nimmt ab sofort bis zum 25. November, Anneli Boy, Telefon (0511) 78 42 87,

Handy (0160) 5 55 82 65 entgegen.

Teilnehmen können aufgrund der Corona Pandemie nur geimpfte oder genesene Personen.

Vor Eintritt ins Schützenhaus ist der Nachweis vorzulegen.