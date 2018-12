Weihnachtsfeier des DRK

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD Engelbostel-Schulenburg nimmt an der Weihnachtsfeier des DRK Engelbostel am Sonntag, 16. Dezember, um 15 Uhr in Luhmanns Gasthaus zur Post teil. Alle Mitglieder des Ortsverbandes sind dazu herzlich eingeladen. Zur besseren Disposition bitte Anmeldung beim ersten Vorsitzenden Kurt Mörke unter der Telefonnummer (0511) 74 42 03. Die Teilnahme ist kostenfrei.