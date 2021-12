Weihnachtsfreude für Obdachlose

Langenhagen (ok). Weihnachtsfreude im Karton für Obdachlose heißt es auch in diesem Jahr wieder in Langenhagen. das "Fußbodenstudio Saeger" am Pferdemarkt sowie "Zweirad Krüger" und "Boxenstop" an der Walsroder Straße sammeln fleißig bis Montag, 20. Dezember, um 13 Uhr. Geschenketipps sind originalverpackte Hygienartikel und Lebensmittel sowie Süßwaren - mindestens haltbar bis März. Ganz wichtig: Bitte keinen Alkohol und keine frischen Früchte abgeben. Die Kartons sollten die Maße 30 mal 20 mal 10 Zentimeter haben.