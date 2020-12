Weihnachtskaffee für die Tafel

Spendenaktion der SPD Langenhagen

Langenhagen. In diesem Jahr sammelt die SPD Langenhagen zu Weihnachten Spenden für einen Weihnachtskaffee, der den Menschen bei der Tafel zugutekommen soll. Kaffee ist nach wie vor ein Luxusgut und Mangelware bei der Tafel. Damit alle Menschen über die Weihnachtstage mit einem heißen Kaffee versorgt sind ruft die SPD Langenhagen zu Spenden auf. Benötigt werden etwa 500 Packungen Pulverkaffee.„Als soziale Stadt ist es wichtig, vor allem über die Weihnachtszeit seinen Mitmenschen zu helfen. Ein kleine Kaffeespende macht hier schon den Anfang“ sagt Tim Julian Wook, Co-Vorsitzender der SPD Langenhagen. „Dieses Jahr war eine Herausforderung für uns alle. Es ist umso wichtiger, in diesen schweren Zeiten als Gemeinschaft zusammenzuhalten und die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu unterstützen“, macht Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin der SPD, deutlich.Spenden können Sie mit einem symbolischen Beitrag von fünf Euro oder mehr an das Konto des SPD-Ortsvereins mit dem Verwendungszweck „Weihnachtskaffee“ unter folgenden Kontodaten:Sparkasse HannoverIBAN: DE55 2505 0180 0002 0268 96Gerne können Spendenwillige auch eine Packung Pulverkaffee beim Co-Vorsitzenden der SPD-Langenhagen Tim Julian Wook in Alt Godshorn 63, 30855 Langenhagen bis zum 14. Dezember vorbeibringen und vor die Tür stellen. Der gesammelte Kaffee soll in der Woche vor Weihnachten an die Tafel übergeben und an dieEmpfänger verteilt werden.