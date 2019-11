Weihnachtskarten von UNICEF

Langenhagen (ok). Alle Jahre wieder und natürlich auch dieses Mal: Das Ehepaar Petra und Rainer Lohse verkauft wieder Unicef-Weihnachtskarten im Bestands-CCL neben dem Kiosk. Die Termine: Sonnabend, 16., 23., 30. November sowie 7. und 14. Dezember, jeweils zwischen 10 und 13 Uhr. Und außerdem auf dem Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus der Elisabethkirche am Freitag, 6. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr, am Sonnabend, 7. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.