Weihnachtsmarkt bei Baumgarte

Kaltenweide (ok). Weihnachtsmarkt auf Baumgartes Hof. Es gibt Feuerzangenbowle, Flammkuchen, Bratwürste und Nackensteaks und noch vieles mehr, was das Herz begehrt. Für die musikalische Weihnachtsstimmung sorgt das YSO. Termin ist am Sonntag, 9. Dezember, von 15 bis 18 Uhr an der Kananoher Straße 24.