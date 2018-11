Weihnachtsmarkt

Godshorn. Am Sonnabend, 1. Dezember, öffnet um 15 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt an der Godshorner Kirche seine Tore. Die Besucher erwartet im Gemeindehaus ein reichhaltiges Kuchenbüffet und im Obergeschoss eine Bastelstube für Kinder. Vor der Kirche werden Glühwein, Waffeln, herzhaftes vom Grill und Fischbrötchen angeboten. Der Kreativkreis verkauft Selbstgefertigtes. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt der Musikverein Godshorn und am späten Nachmittag ist der Besuch des Weihnachtsmannes angekündigt. Das Jugendblasorchester Langenhagen unter der Leitung von Cornelius Netzel eröffnet den Markt mit einem Konzert in der Kirche.