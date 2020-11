Weihnachtsmarkt fällt aus

Kaltenweide (ok). Seit 20 Jahren ist er ein fester Termin am zweiten oder dritten Sonnabend im Dezember: der Kaltenweider Weihnachtsmarkt an der Zellerie. In diesem Jahr fällt er allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Platz bleibt an dem Tag leer.