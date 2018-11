Weihnachtsmarkt in Krähenwinkel

Krähenwinkel. An der Matthias-Claudius-Kirche findet auch in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Kirchengemeinde und Vereine freuen sich, am 1. Dezember in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, auf zahlreiche Besucher, die an verschiedenen Ständen und Buden weihnachtliche Atmosphäre genießen können. Eröffnet wird der Markt mit dem Chor der Grundschule Krähenwinkel unter der Leitung von Petra Klöker. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Fond „Krähenwinkler helfen Krähenwinklern“ zu Gute.