Weihnachtspakete bestückt

SV Kaltenweide unterstützt die Weihnachtstrucker

Kaltenweide. Bei der 25. Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion konnte man auf Unterstützung aus Kaltenweide hoffen. Der Schützenverein Kaltenweide nahm an der diesjährigen Spendenaktion teil, bei der es darum geht, Weihnachtspakete mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Spielzeug entsprechend einer vorgegebenen Packliste zu bestücken.Die Schützenjugend aus Kaltenweide ließ sich den Einkaufsspaß nicht nehmen, so wurde kurzerhand mit Hilfe der Jugendleiter der nächste Lebensmittelmarkt aufgesucht und genug Artikel für zwei Pakete eingekauft. Nach erfolgter Übergabe an den Nordhannoverschen Ortsverband der Johanniter in Langenhagen, wurden die Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten in hilfsbedürftige Länder Osteuropas mit so genannten Johanniter- Weihnachtstrucker transportiert. Die Jungschützinnen und -schützen aus Kaltenweide freuten sich über die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe einen Teil zum Weihnachtsfest anderer Kinder, Jugendlicher und bedürftiger Menschen beizutragen.