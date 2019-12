Weihnachtsrätsel

Langenhagen (ok). In bewährter Weise im Advent finden die Leser in dieser Ausgabe das ECHO-Weihnachtsrätsel: 16 Sterne mit Buchstaben sind auf den Seiten verstreut. Richtig zusammengesetzt ergeben diese Buchstaben das gesuchte Wort. Der Lösungscoupon befindet sich auf Seite sechs. Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Ein Präsentlkorb und 20 Flaschen Mumm-Sekt warten auf die Gewinner des ECHO-Weihnachtsrätsels.