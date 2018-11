Weihnachtsreiten in Engelbostel

Engelbostel. Am Sonnabend, 8. Dezember, wird es wieder angenehm still in der Reithalle Engelbostel. Mit einem gemütlichen Beisammensein wird der Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung ab 16 Uhr seine alljährliche Weihnachtsfeier feiern. Die feierlichen und reiterlichen Vorbereitungen sind bei den Vereinsmitgliedern bereits in vollen Zügen. Voltigierer und Schulreiter möchten ihr eingeübtes Können an diesem Nachmittag allen Besuchern im weihnachtlichen Ambiente präsentieren. Bei heißen und kalten Getränken, frisch gebackenen Waffeln, leckerer Bratwurst und Backcamembert kann das bereits fast schon vergangene Jahr von allen Reitern, Voltigierern, Eltern, Omas und Opas, Freunden und Bekannten noch einmal unter die Lupe genommen werden. Auf alle Kinder warten für eine kleine Hallenrunde die Ponys des Vereines und bei dem Weihnachtsmann wurde natürlich auch angeklopft, ob er in Engelbostel vorbeikommen mag. Der Verein freut sich schon jetzt auf alle Besucher.