Weihnachtssingen beim TSV KK

Krähenwinkel (ok). Union Berlin und Borussia Dortmund haben es vorgemacht, der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide eifert diesen beiden Traditionsvereinen nach. Am Freitag, 13. Dezember, geht es gemeinsames Weihnachtssingen am Waldsee auf der Anlage des TSV KK über die Bühne, das Motto lautet an diesem Spätnachmittag ab 17 Uhr "Gemeinsam singen macht glücklich". Jeder ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Für eine Stärkung mit Wurst, Waffel oder auch Glühwein ist gesorgt. Während der Veranstaltung werden Kleiderspenden für die Diakonie gesammelt.