Weihnachtssingen

Langenhagen. Zum Weihnachtssingen für Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg 17 wird herzlich eingeladen. Im Anschluss gibt es Gelegenheit bei Glühwein, Punsch und Schmalzbroten zu Gesprächen und Austausch. Dazu lädt in diesem Jahr der Verein Gemeinsam Leben in Langenhagen anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ein.