Weihnachtsstube

Langenhagen. Am Dienstag, 24. Dezember, öffnet die Weihnachtsstube der Emmauskirchengemeinde am Sonnenweg 17 ab 17 Uhr die Türen. Zu Kartoffelsalat, Würstchen, Weihnachtskeksen und anderen Leckereien sowie netten Gesprächen sind alle herzlich eingeladen, die an Heiligabend nicht allein zu Hause sein möchten. Das Weihnachtsstubenteam freut sich auf alle, die dazu kommen mögen.