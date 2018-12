Weihnachtsstube

Langenhagen. Auch in diesem Jahr öffnet die Weihnachtsstube der Emmausgemeinde am Heiligabend ihre Türen für alle. Es gibt traditionell Kartoffelsalat und Würstchen, selbstgebackenen Kuchen und bunte Teller. Es wird zu Gesprächen, zu Spiel und wer mag, zum Basteln eingeladen. Ab 17.30 Uhr in der Ringstraße 4 bis 6, erstes Obergeschoss links.