Weihnachtsturnier

Langenhagen (ok). Die HSG Langenhagen lädt für Sonntag zu ihrem traditionellen Jugend-Handballturnier alle Spieler und Interessierten ein. Minis bis D-Jugend spielen in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule von 10 bis 13.30 Uhr, die C- bis A-Jugend von 14 bis 17.45 Uhr. Es läuft ein Siebenmeterwerfen mit tollen Preisen und von Minis bis D-Jugend wird auch das tollste weihnachtliche Outfit prämiert. Genug zu essen und zu trinken gibt es natürlich auch. Kurzftistige Anmeldungen sind noch unter tilmar.goetz@t-online.de oder unter (0151) 12 28 76 02 möglich.