Weinfest

Engelbostel. Die AWO Engelbostel/Schulenburg lädt alle Interessierten ganz herzlich zum Weinfest am Sonnabend, 12. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in die Begegnungsstätte, Kreuzwippe 1 in Engelbostel ein. Das Helferteam sorgt für einen Imbiss, Wein und auch nichtalkoholische Getränke und für eine gute Stimmung. Es wird auch wieder ein kleines Quiz geben, da eine Weinkönigin und ein Weinkönig gesucht werden. Da die Anzahl der Plätze in der Tagesstätte begrenzt sind, ist eine Anmeldung bei Ingrid Bernhardt, Telefon (05 11) 78 29 54; Waltraut Arend, Telefon (05 11) 78 26 02 oder in der Tagesstätte unter Telefon (05 11) 78 17 90 erforderlich.