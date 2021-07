Weinfest der CDU

Godshorn. Beim Weinfest der CDU am nächsten Sonntag, 25. Juli, auf den Le-Trait-Platz in Godshorn in der Zeit von 13. Uhr bis 18 Uhr wird es nicht nur Musik und gute Laune geben. Gut gekühlte Weine, Leckereien und eine Tombola mit tollen Preisen erwarten die Besucher.

Aufgrund steigender Corona-Inzidenzzahlen wird die Oliven-Apotheke aus Kaltenweide mit einer Teststation vor Ort sein. Jeder getestete Gast wird ein Einlassbändchen bekommen, welches signalisiert , „hier kann ich unbekümmert verweilen und feiern“ Somit steht einem fröhlichen Fest nichts mehr im Wege.