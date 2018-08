Weinprobe beim DRK

Langenhagen. Am Mittwoch, 22. August, wird im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee um 18.30 Uhr eine kleine Weinprobe stattfinden. In gemütlicher Runde werden Lieblingsweine vorgestellt und dies ganz unprofessionell. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Es wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 20. August unter der Telefonnummer 0175 99 53 528 gebeten.