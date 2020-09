Weinprobe

Engelbostel/ Schulenburg. Der CDU-Ortsverband Engelbostel/ Schulenburg lädt alle Mitglieder und Interessierte zu einer Weinprobe mit dem hiesigen Weinhändler Fritz Seemann ein. Seemann wird mit badischen Weinen verköstigen und zum Anbaugebiet Einblicke verschaffen. Zur Weinprobe werden Fingerfoods gereicht. Die Veranstaltung findet am 11. Oktober ab 12 Uhr vor oder in der Remise Engelbostel je nach Wetterlage unter Einhaltung der Hygienevorschriften Corona statt. Mund- und Nasenschutz sowie ein Weinglas sind mitzubringen und eine Anmeldung ist erforderlich bei der Bürgermeisterin Bettina Auras unter Telefon 0175 / 930 0688 oder per mail bauras@t-online.de .