Weinprobe

Kaltenweide. Die "Schützen and friends" können sich erneut auf die Winzer-Familie Wallhäuser vom gleichnamigen Winzerhof freuen. Nach der ersten erfolgreichen Weinprobe im Jahr 2020, folgt nun die zweite Auflage. Am Sonnabend, 12. März, präsentieren Alexander und Belinda Wallhäuser im Schützenhaus Kaltenweide ihre erstklassigen Weine. Der Weinabend startet um 19 Uhr in der Gaststätte. Bereits ab 17 Uhr kann á la carte im Schützenhaus bestellt werden. Eine Anmeldung für Interessierte kann ab sofort gegen eine Anmeldegebühr von zehn Euro in der Gaststätte des Schützenhauses erfolgen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.schuetzenverein-kaltenweide.de. Die aktuellen Corona-Bestimmungen gilt es zu beachten.