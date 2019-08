Weißgrünes Dekomaterial

Langenhagen. Die Strecke des Schützenumzuges soll geschmückt werden:

Deshalb sind ab sofort an der Information des Rathauses Papiertüten mit unterschiedlichen Dekorationsmaterialen kostenlos erhältlich. Die weißen Tüten sind gefüllt mit Luftballons und Fähnchen, welche für Sonntag, 1. September an Türen, Fenstern und anderen dafür geeigneten Stellen entlang der Umzugsstrecke angebracht werden können. Als Schmuck für Zäune und andere Grundstücksbegrenzungen werden zudem Wimpelketten angeboten. Alles natürlich in den Farben Weiß und Grün. Das weißgrüne Dekorationsmaterial zum Schmücken der Strecke ist an der Ratshausinformation montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12.30 Uhr erhältlich.