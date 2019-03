Weiterbetrieb wird geprüft

Krähenwinkel (ok). Die Verwaltung der Stadt Langenhagen prüft den Weiterbetrieb und die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Krähenwinkel: So lautet der Beschluss, den der Ortsrat Krähenwinkel in seiner jüngsten Sitzung gefasst hat. Der bisherige Pächter Horst Waldfried hört ja zum Jahresende auf (das ECHO berichtete). Steffen Hunger, Vorsitzender der Krähenwinkeler CDU-Fraktion, sagt: "Wir wünschen uns bis zu Überplanung der Ortsmitte, die ja das DGH-Gebäude mit einschließt, einen Weiterbetrieb mit Bewirtschaftung. Die Bewirtschaftung hilft wegen des Deckungsbeitrages ja auch dem kommunalen Haushalt."