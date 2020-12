Weitere Quarantäne in IGS Süd

Distanzlernen auch in Jahrgang acht

Langenhagen. Zwei weitere Schulkinder aus der Grundschule der IGS Süd sowie zwei Kinder aus Jahrgang acht wurden positiv auf Covid-19 getestet. Nachdem das Gesundheitsamt bereits gestern für vier Grundschüler Quarantäne angeordnet hatte, ordnete es diese heute in den weiteren Fällen bis zum 25. Dezember an. Insgesamt befanden sich am Donnerstagnachmittag acht Kinder und sieben Lehrkräfte der Schule in Quarantäne. Nach Angaben der Schul- und Hort-Leitungen prüft das Gesundheitsamt derzeit die Kontaktketten und informiert von einer Quarantäne betroffenen Eltern direkt. Nach alledem wechselte nach der Grundschule nun auch Jahrgang acht der IGS Süd bis zu den Weihnachtsferien zum Distanzlernen.