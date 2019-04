Weiterfahrt untersagt

Langenhagen. Bei einer Verkehrskontrolle am Berliner Platz wurde ein 37 Jahre alter Hannoveraner nach Auskunft der Polizei am frühen Sonnabendmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem VW Touran angehalten. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine ifreiwillige Messung ergab einen Wert 0,58 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt vorerst untersagt.