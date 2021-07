Weiterhin im Rathaus

Langenhagen. Die Sprechstunde für Bürger Langenhagens mit Bürgermeister Mirko Heuer findet am Donnerstag, 22. Juli, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus statt.

Sie läuft wie gewohnt in Form von Einzelterminen. Eine Anmeldung ist ab Montag, 19. Juli, 9 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07-91 01 möglich.