Welchen Zuschuss gibt es?

Langenhagen (ok). Montag, 26. April, 18 Uhr, Theatersaal: Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen geht auch wieder als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne, viele Ratsmitglieder nehmen digital per Videokonferenz teil. Diskutiert wird auch die Frage, ob es einen Bau- oder einen Pachtzuschuss für einen Allwetterplatz in Twenge gibt? Der Verein für Vielseitigkeitsreiterei hatte einen Antrag gestellt. Auch die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK bis 2030 steht auf der Agenda wie auch die Rückerstattung der Kita-Betreuungsgebühren in Corona-Zeiten. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.