Weltgebetstag

Langenhagen. Den Gottesdienst zum Weltgebetstag feiern am Freitag, 6. März, alle Langenhagener Kirchengemeinden gemeinsam um 18 Uhr in der Emmaus-Kirche am Sonnenweg. Das Vorbereitungsteam nimmt insbesondere das Leben der starken Frauen in Simbabwe in den Blick, deren starker Glaube und die daraus resultierende Hoffnung tief beeindrucken. Der LieZa-Chor und die Gemeindeband „Kreuz & Ton“ unter der Leitung von Mareike Königshofen geben musikalisch den Ton an. Bei landestypischen Speisen soll der Abend im Gemeindehaus ausklingen.