Wenn das Knie schmerzt

VHS-Vortrag am 18. Oktober im VHS-Treffpunkt

Langenhagen. Das Kniegelenk ist das am meisten belastete Gelenk des menschlichen Körpers. Durch Überbelastung, aber auch als Folge von Unfällen oder Fehlstellungen kann es zu einem vorzeitigen Verschleiß kommen. Die Folge können stechende Schmerzen sein, die jeden Schritt zur Qual werden lassen, die Beweglichkeit immer mehr einschränken und die Lebensqualität stark beeinträchtigen.In einem Vortrag an der VHS Langenhagen am Donnerstag, 18. Oktober, ab 18.15 Uhr stellt Michael Skutek vom Annastift Hannover Ursachen, Diagnoseverfahren und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten sowie operative Verfahren vor. Der Vortrag findet im VHS-Treffpunkt (Konrad-Adenauer-Straße 17) statt und kostet fünf Euro.Eine Anmeldung – auch telefonisch möglich – ist erforderlich. Informationen und Anmeldung: (0511) 7307-97 04, Susanne Heinrichs.Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de.