Wer hat Lust auf Darts?

Engelbostel (ok). "501" und "180" sind die dominierenden Zahlen der Sportart. Die Rede ist von Darts. Beim MTV Engelbostel-Schulenburg soll eine eigene Abteilung aufgebaut werden. Wer mit dabei sein und ins Dartgeschehen hineinschnuppern möchte, ist herzlich am Freitag, 21. Februar, um 18 Uhr in der Sportgaststätte des MTV Engelbostel-Schulenburg am Stadtweg willkommen. Fragen beantwortet Daniel Laas im Vorfeld unter (0151) 10 84 73 99 oder per WhatsApp unter (0151) 10 84 74 00 oder auch per E-Mail unter diaas@MTV-Engelbostel-Schulenburg.de.