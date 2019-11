Wer hatte "grün"?

Langenhagen. Eine 26-jährige Renaultfahrerin fuhr nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 9.50 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Hannover und kollidierte mit einer 74jährigen Jeepfahrerin, die vom ‚Am Pferdemarkt‘ kommend nach links auf die Flughafenstaße, ebenfalls in Richtung Hannover, abbiegen wollte.

Beider Fahrzeugführerinnen geben an, jeweils ‚grün‘ gehabt zu haben. Sie wurden leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 8000.- Euro. Gegen beide Fahrzeugführerinnen wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.