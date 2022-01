Wer kann Hinweise geben?

Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Ausweis

Langenhagen. Am Mittwoch, 5. Januar, haben sich zwei Personen alsPolizeibeamte ausgegeben und eine vermeintliche Verkehrskontrolle auf derVahrenwalder Straße durchgeführt. Dabei erbeutete einer der falschen BeamtenBargeld im vierstelligen Bereich und den Ausweis eines Mannes. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhr gegen 11.30 Uhr ein 50-Jährigerauf der Vahrenwalder Straße im Stadtgebiet Langenhagen. Als ein weißerFord-Focus neben ihm fuhr, hielt der Beifahrer einen augenscheinlichenPolizeiausweis aus dem Fenster und forderte den 50-Jährigen zum Anhalten auf.Einer der falschen Polizeibeamten trat an das Auto des 50-Jährigen heran und gabvor, dass er von der Polizei wäre und eine Kontrolle durchführen wolle. Erfragte, ob der 50-Jährige Zigaretten, Alkohol oder Drogen im Auto dabei hätte.Dies verneinte der Mann. Anschließend holte der falsche Beamte einenvermeintlichen Drogendetektor aus seiner Tasche und ging damit um das Auto. Auchdas Portemonnaie samt Inhalt des 50-Jährigen wurde überprüft. Dazu nahm derfalsche Beamte einen Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich sowie denPersonalausweis des Kontrollierten heraus und lief damit zurück zum weißen FordFocus, in dem sein Komplize die ganze Zeit wartete. Anschließend fuhren diePersonen zügig davon. Daraufhin erstattete der 50-Jährige bei der Polizei eineAnzeige.Den falschen Polizeibeamten, der die vermeintliche Kontrolle durchführte,beschrieb der Geschädigte als 1,75 Meter groß und mit schlanker Statur. Er hattebraune Augen und war glattrasiert. Außerdem trug er zivile dunkle Kleidung. Vomzweiten Tatverdächtigen liegt der Polizei keine verwertbare Beschreibung vor.Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und Amtsanmaßung und bittetZeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, sich beim PolizeikommissariatNordstadt unter der Telefonnummer (05 11) 109-31 15 zu melden.