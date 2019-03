Wer übernimmt in Godshorn die Königswürde 2019?

Godshorn. In Vorbereitung auf das 112. Schützenfest in Godshorn werden im Schützenhaus, Spielplatzweg 20, die Könige ausgeschossen. Am Sonnabend, 13. April, von 9 bis 17 Uhr können alle Vereinsmitglieder vom Godshorner Schützenverein und Bürger auf Königsscheiben schießen. Gegen 19 Uhr werden die Majestäten feststehen und bekanntgeben. Der Vereinsvorstand hofft auf eine große Beteiligung.